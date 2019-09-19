Кубанские спортсменки завоевали награды чемпионата мира по спортивной борьбе и олимпийскую лицензию

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-19T08:26:44+03:00

От края на соревнованиях выступаю четыре представителя

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В Нур-Султан продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Спортсмены соревнуются в трех разновидностях этого вида спорта – вольной, греко-римской и женской.

Краснодарский край представляют Степан Марянян, Сергей Семенов, Любовь Овчарова и Екатерина Полещук. Они являются спортсменами краевого Центра олимпийской подготовки по спортивной борьбе.

Первую награду завоевал Марянян. В соревнованиях борцов греко-римского стиля в весе до 63 килограммов он взял «серебро». Бронзовую медаль взяла Екатерина Полещук. Также она принесла стране олимпийскую лицензию на предстоящие Игры в Токио.

- Другая кубанская спортсменка в составе российской сборной – Любовь Овчарова, гарантировано обеспечила себе медаль, пройдя в финал. Завтра она поборется за «золото» турнира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU