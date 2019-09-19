2019-09-19T08:41:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре снова обещают сильный ветер

Порывы могут достигать 20 метров в секунду
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре снова обещают сильный ветерВ Краснодаре снова обещают сильный ветерФото: Евгения ГУСЕВА
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По информации Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 19 сентября в Краснодаре ожидается ветер западный, северо-западный 6–11 метров в секунду, днем 12–17 метров в секунду, а ночью до 20 метров в секунду.

Горожан просят быть осторожными, а также по возможности перенести прогулки в парках и скверах на другие дни. В школах и детских садах города продолжает действовать запрет на занятия и прогулки детей.

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по этим номерам: 214-33-36 и 112, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 18 сентября после штормового ветра в Краснодаре на пульт городской ЕДДС поступило 17 сообщений об упавших из-за сильного ветра деревьях. Ветви также обвалились на территории четырех детсадов и двух школ. Порывы ветра 18 сентября достигали 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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