В Сочи уничтожили 82-мм мину времен войны

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-19T09:32:28+03:00

Ее обезвредили в песчаном карьере

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В Сочи на улице Титова при проведении земляных работ местные жители обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Об этом они сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники полиции в свою очередь вызвали сотрудников Росгвардии.

Правоохранители оцепили место, где находился взрывоопасный предмет. Группа разминирования ОМОН Росгвардии идентифицировала обнаруженный боеприпас. Им оказалась 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

- Сотрудники Росгвардии поместил боеприпас в специальный контейнер и вывезли в песчаный карьер, где уничтожили накладным зарядом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU