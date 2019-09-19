В Сочи уничтожили 82-мм мину времен войны
В Сочи на улице Титова при проведении земляных работ местные жители обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Об этом они сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники полиции в свою очередь вызвали сотрудников Росгвардии.
Правоохранители оцепили место, где находился взрывоопасный предмет. Группа разминирования ОМОН Росгвардии идентифицировала обнаруженный боеприпас. Им оказалась 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.
- Сотрудники Росгвардии поместил боеприпас в специальный контейнер и вывезли в песчаный карьер, где уничтожили накладным зарядом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU