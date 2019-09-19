2019-09-19T09:47:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре приезжие из Московской и Ярославской областей подожгли кафе и связали охранника

Им грозит от четырех до восьми лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре приезжие из Московской и Ярославской областей подожгли кафе и связали охранникаВ Краснодаре приезжие из Московской и Ярославской областей подожгли кафе и связали охранникаФото: Архив "КП"
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Заместителем прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Москвы, Московской и Ярославской областей в возрасте от 30 до 57 лет.

В октябре 2018 57-летний мужчины решил поджечь ресторан «Флоренция», который принадлежал его знакомым. Для дела он привлек помощника, которому пообещал 300 тысяч рублей. А тот в свою очередь еще троих мужчин.

Злоумышленники купили четыре канистры бензина, перчатки, скотч. 6 ноября 2018 года около 02:30 они пришли к ресторану «Флоренция». Проникли в комнату сотрудника охраны, избили его, а после чего перевязали ноги и руки скотчем. Двое мужчин пробрались в банкетный зал, где разлили бензин и подожгли, а после скрылись с места совершения преступления.

- Все обвиняемые вину признали, в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследовали уголовное дело СУ СК России по Краснодарскому краю, - сообщили в прокуратуре края.

Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4, ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК, а также по ч. 3 ст. 127 УК РФ. Им грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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