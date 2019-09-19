В Приморско-Ахтарском районе сиделка обманула старушку и продала ее участок

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-19T10:03:11+03:00

Женщина убедила потерпевшую оформить на ее имя доверенность на сделки с недвижимостью

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Женщина работала сиделкой у 92-летней местной жительницы. Узнав о том, что в собственности у пожилой женщины находится участок земли, она решила им завладеть.

Злоумышленница обманным путем убедила потерпевшую оформить на ее имя доверенность на сделки с недвижимостью. Получив документ, обвиняемая продала земельный пай. Старушке она об этом ничего не сказала. 900 тысяч рублей женщина потратила на личные нужды.

- В отношении 56-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю.

ИСТОЧНИК KP.RU