В Краснодаре на «здании с часами» повесят баннер ко Дню города

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-19T10:12:12+03:00

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В Краснодаре тематическое панно разместят на фасаде здания по Красной, 124/б. На баннере дизайнеры пытались создать тематический образ кубанской столицы. Концепцию разработали в городском департаменте архитектуре и градостроительства совместно с управлением по делам молодежи.

Основное панно общей площадью 950 квадратных метров размесят на «здании с часами». На баннере расположены знаковые для Краснодара места: Шуховская башня, монументы императрице Екатерине Великой, памятник Авроре, мост Поцелуев, Триумфальная арка. Монтаж конструкции начали 14 сентября.

- Тематические баннеры разместят также по Красной, 124 и администрации города со стороны органного зала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Празднование 226-й годовщины основания Краснодара пройдет 21 и 22 сентября. Всего в День города организованы больше 150 различных событий, 5 концертов завершатся фейерверками.

ИСТОЧНИК KP.RU