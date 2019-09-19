2019-09-19T10:12:12+03:00
Общество

В Краснодаре на «здании с часами» повесят баннер ко Дню города

Уже начали монтаж полотна
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре тематическое панно разместят на фасаде здания по Красной, 124/б. На баннере дизайнеры пытались создать тематический образ кубанской столицы. Концепцию разработали в городском департаменте архитектуре и градостроительства совместно с управлением по делам молодежи.

Основное панно общей площадью 950 квадратных метров размесят на «здании с часами». На баннере расположены знаковые для Краснодара места: Шуховская башня, монументы императрице Екатерине Великой, памятник Авроре, мост Поцелуев, Триумфальная арка. Монтаж конструкции начали 14 сентября.

- Тематические баннеры разместят также по Красной, 124 и администрации города со стороны органного зала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Празднование 226-й годовщины основания Краснодара пройдет 21 и 22 сентября. Всего в День города организованы больше 150 различных событий, 5 концертов завершатся фейерверками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов
В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»
Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске
В Сочи на «Формуле-1» пройдет выставка современного искусства
Краснодарца осудят за убийство возлюбленной на базе отдыха в Тверской области
В Сочи отремонтируют детские отделения городской поликлиники
На Кубани пройдет конкурс научных проектов фундаментальных исследований молодежи
На Кубани местный житель вырастил на участке 33 куста конопли
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
В Краснодаре задержали мужчину, который больше полугода скрывался от полиции
В Тимашевском районе 62-летний пешеход попал под колеса легковушки
Пропавшего 11-летнего мальчика из Новороссийска нашли живым
На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В выставочном комплексе «Атамань» прошел фестиваль «Фольклорная филармония»
В Краснодаре мужчина похитил 9 велосипедов и сдал их в комиссионку
В школах Кубани пройдут уроки финансовой грамотности
В Краснодаре открыли бульвар «Офицерский»
Фестиваль культур России проходит в «Орленке»
В Сочи на железнодорожном вокзале задержали жителя Абхазии с синтетическим наркотиком
В Армавире директор предприятия не платил работникам зарплату
В Приморско-Ахтарском районе сиделка обманула старушку и продала ее участок
В Краснодаре приезжие из Московской и Ярославской областей подожгли кафе и связали охранника