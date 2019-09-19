СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-19T11:34:28+03:00

В Армавире директор предприятия не платил работникам зарплату

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Прокуратура проверила деятельность Армавирского машиностроительного завода – филиала ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод». Были выявлены нарушения.

- Выяснилось, что организация задолжала 760 работникам более 22,8 миллионов рублей по зарплате. Деньги сотрудники не получали с июня по июль 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Директора организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства). За данное нарушение он выплатит крупный штраф..

86 работникам организации, которые обратились в прокуратуру города с письменными заявлениями, направили заявления о выдаче судебных приказов.

Напомним, в Приморско-Ахтарском районе сиделка обманула старушку и продала ее участок. Женщина убедила потерпевшую оформить на ее имя доверенность на сделки с недвижимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU