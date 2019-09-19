2019-09-19T11:34:28+03:00
Происшествия

В Армавире директор предприятия не платил работникам зарплату

Долг составил 22,8 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Армавире директор предприятия не платил работникам зарплатуВ Армавире директор предприятия не платил работникам зарплату
Изменить размер текста:

Прокуратура проверила деятельность Армавирского машиностроительного завода – филиала ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод». Были выявлены нарушения.

- Выяснилось, что организация задолжала 760 работникам более 22,8 миллионов рублей по зарплате. Деньги сотрудники не получали с июня по июль 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Директора организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства). За данное нарушение он выплатит крупный штраф..

86 работникам организации, которые обратились в прокуратуру города с письменными заявлениями, направили заявления о выдаче судебных приказов.

Напомним, в Приморско-Ахтарском районе сиделка обманула старушку и продала ее участок. Женщина убедила потерпевшую оформить на ее имя доверенность на сделки с недвижимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов
В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»
Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске
В Сочи на «Формуле-1» пройдет выставка современного искусства
Краснодарца осудят за убийство возлюбленной на базе отдыха в Тверской области
В Сочи отремонтируют детские отделения городской поликлиники
На Кубани пройдет конкурс научных проектов фундаментальных исследований молодежи
На Кубани местный житель вырастил на участке 33 куста конопли
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
В Краснодаре задержали мужчину, который больше полугода скрывался от полиции
В Тимашевском районе 62-летний пешеход попал под колеса легковушки
Пропавшего 11-летнего мальчика из Новороссийска нашли живым
На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В выставочном комплексе «Атамань» прошел фестиваль «Фольклорная филармония»
В Краснодаре мужчина похитил 9 велосипедов и сдал их в комиссионку
В школах Кубани пройдут уроки финансовой грамотности
В Краснодаре открыли бульвар «Офицерский»
Фестиваль культур России проходит в «Орленке»
В Сочи на железнодорожном вокзале задержали жителя Абхазии с синтетическим наркотиком
В Краснодаре на «здании с часами» повесят баннер ко Дню города
В Приморско-Ахтарском районе сиделка обманула старушку и продала ее участок
В Краснодаре приезжие из Московской и Ярославской областей подожгли кафе и связали охранника