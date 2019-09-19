2019-09-19T11:35:54+03:00
Происшествия

В Сочи на железнодорожном вокзале задержали жителя Абхазии с синтетическим наркотиком

В его вещах нашли 35 грамм кокаина
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспортеФото: пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте
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В Сочи на железнодорожной станции задержали молодого человека. У полицейских патрульно-постовой службы парень вызвал недоверие. По внешним признакам он находился в наркотическом опьянении.

Мужчину доставили в дежурную часть ЛОП. Его обыскали, в вещах нашли два свертка с кристаллическим веществом белого цвета и бесформенными белыми комками. Их направили на исследование.

- Экспертиза подтвердила, что у него был наркотик метадон, а также кокаин общей массой более 35 грамм, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 33-летнего жителя Абхазии возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере). Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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