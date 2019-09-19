2019-09-19T10:48:24+03:00
Общество

Фестиваль культур России проходит в «Орленке»

Участниками смены стали 310 ребят 11–16 лет из 11 регионов страны
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ВДЦФото: пресс-служба ВДЦ
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Все участники - представители детских фольклорных, этнографических, инструментальных, вокальных и хореографических коллективов, лидеры органов ученического самоуправления.

Главная идея проекта – познакомить ребят с культурным многообразием этносов, проживающих в регионах России, народными промыслами, обрядами, традициями и праздниками.

В ходе смены участники региональных делегаций обмениваются опытом, проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, народному танцу и песне, посещают занятия по изготовлению народных кукол и ткачеству.

«К сожалению, в ритме современной жизни стали забываться национальные традиции, утрачивается язык и культура многих народов нашей страны, а дети не осознают всего богатства и многогранности наследия предков. «Фестиваль культур России» восполняет эти потери, даёт возможность ребятам закрепить в памяти, а затем и передать знания о своём народе, почерпнув сведения о культуре других этносов от своих сверстников», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В рамках Фестиваля ребята примут участие в интеллектуальной квест-игре «Вечные тайные смыслы», где разгадают секреты русской азбуки.

Кульминацией смены станет торжественный гала-концерт, на котором ребята представят вокальные и хореографические номера народного фольклора. На одной сцене с детьми выступит известный музыкальный коллектив Удмуртии «Бабушки из Бураново».

Организаторами программы выступают: АНО «Центр социально-образовательных инициатив «СоДействие», ВДЦ «Орлёнок».

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