В Краснодаре открыли бульвар «Офицерский»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-19T11:00:44+03:00

В начале октября здесь планируют высадить 87 новых деревьев и 3849 кустарников

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Благоустройство бульвара завершили к 226-й годовщине образования Краснодара. При обновлении на территории максимально сохранили существующие зеленые насаждения, а в начале октября здесь планируют высадить еще 87 новых деревьев и 3849 кустарников. На бульваре сделали велодорожки.

- Площадь зеленой зоны составляет 0,8 гектаров. Бульвар располагается по улице Офицерской между Рашпилевской и Дзержинского. Здесь уложили 2,5 тысячи квадратных метров новой тротуарной плитки. Установили 34 лавочки, уличное освещение, а также камеры видеонаблюдения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы по обновлению стартовали 10 июня, а завершены к 226-й годовщине образования Краснодара. Так изначально и планировалось.

Напомним, в Краснодаре в гимназии № 87 построят новый корпус на 300 мест. Проект модернизации уже проходит государственную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU