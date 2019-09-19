2019-09-19T11:32:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина похитил 9 велосипедов и сдал их в комиссионку

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина похитил 9 велосипедов и сдал их в комиссионкуВ Краснодаре мужчина похитил 9 велосипедов и сдал их в комиссионкуФото: Архив "КП"
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В дежурную часть полиции Краснодара от нескольких горожан поступили заявления о краже велосипедов. Транспорт неизвестный угонял у жителей многоквартирных домов, расположенных на улицах Российской, Зиповской, проезда 2-ой Кругликовской, 40 лет Победы, Мусоргского, Петра Метальникова и Байбакова.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения. Они выяснили, что весь месяц кражи совершал один и тот же человек. Подозреваемым оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 39-летний местный житель.

- Мужчину задержали на улице Российской. Уже в отделе полиции мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что сдал девять велосипедов в комиссионные магазины, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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