2019-09-19T12:09:10+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Мужчина срывался дома у родственников
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыскеНа Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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Полицейские выяснили, что на территории Гулькевичского района может находиться мужчина, скрывающийся от органов предварительного следствия. 31-летнего местного жителя нашли в доме его родственников и доставили в отдел полиции.

- Мужчина, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража), скрылся от органов предварительного следствия. После чего его объявили в федеральный розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина находится под стражей. По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре мужчина похитил 9 велосипедов и сдал их в комиссионку. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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