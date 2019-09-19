На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-19T12:09:10+03:00

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Полицейские выяснили, что на территории Гулькевичского района может находиться мужчина, скрывающийся от органов предварительного следствия. 31-летнего местного жителя нашли в доме его родственников и доставили в отдел полиции.

- Мужчина, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража), скрылся от органов предварительного следствия. После чего его объявили в федеральный розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина находится под стражей. По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре мужчина похитил 9 велосипедов и сдал их в комиссионку. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU