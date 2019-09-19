Пропавшего 11-летнего мальчика из Новороссийска нашли живым
11-летний мальчик, который ушел из дома 17 сентября в 11:30, найден. Об этом сообщили представители добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.
Сутки школьник не выходил на связь с родными. Его искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Ночью 18 сентября его удалось найти живым. О том, где он находился все эти дни, пока неизвестно. Это установят сотрудники полиции, которые проведут с мальчиком и его родителями беседу.
Напомним, в столице Адыгеи продолжается расследование исчезновения Даши Шопиной, а следователи в Мостовском районе проверяет всю поступающую информацию по поводу исчезновения 9-летнего Богдана Кривко. В обоих случаях Следком возбудил уголовные дела по статье «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU