2019-09-19T12:22:54+03:00
Происшествия

Пропавшего 11-летнего мальчика из Новороссийска нашли живым

Об этом сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край
Александра ПОДУШКО
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Фото: поискового отрядаФото: поискового отряда
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11-летний мальчик, который ушел из дома 17 сентября в 11:30, найден. Об этом сообщили представители добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.

Сутки школьник не выходил на связь с родными. Его искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Ночью 18 сентября его удалось найти живым. О том, где он находился все эти дни, пока неизвестно. Это установят сотрудники полиции, которые проведут с мальчиком и его родителями беседу.

Напомним, в столице Адыгеи продолжается расследование исчезновения Даши Шопиной, а следователи в Мостовском районе проверяет всю поступающую информацию по поводу исчезновения 9-летнего Богдана Кривко. В обоих случаях Следком возбудил уголовные дела по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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