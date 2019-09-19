2019-09-19T12:31:21+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе 62-летний пешеход попал под колеса легковушки

С травами его доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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18 сентября около 21:00 на улице Фадеева станицы Медведовской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 29-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада Приора», сбила мужчину. Он переходил проезжую часть в темное время суток, на его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 63-летний пешеход с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В крае 18 сентября зафиксировано 23 ДТП, в которых один человек погиб и 26 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 6 наездов на пешеходов, в них 6 человек были травмированы, 3 из них произошли по вине самих пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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