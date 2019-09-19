2019-09-19T12:42:07+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали мужчину, который больше полугода скрывался от полиции

Пьяного злоумышленника задержали в общественных банях
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краюФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю
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из охраняемого объекта. По указанному адресу направили наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

- Правоохранители прибыли в банный комплекс. Выяснилось, что пьяный посетитель вел себя неадекватно. Он ругался с администрацией комплекса и провоцировал драку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Мужчину проверили по базам. Оказалось, что 35-летний местный житель с декабря прошлого года находится в федеральном розыске. Он, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество), скрылся от правоохранительных органов.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полиции.

Напомним, на Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Мужчина срывался дома у родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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