В Сочи отремонтируют детские отделения городской поликлиники

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-19T13:35:52+03:00

На это выделили 19 миллионов рублей

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Отделения городской поликлиники №4 в поселках Дагомыс и Вардане обновят за средства краевого бюджета. В учреждениях медпомощь получают почти 12 тысяч детей. На капремонт выделено более 19 миллионов рублей.

Ремонт идет полным ходом, но детские отделения функционируют в полном объеме. Кабинеты врачей педиатров, узких специалистов, прививочные, перенесены в другие подразделения поликлиники. В прошлом году для детских отделений закупили новые аппараты УЗИ и ЭКГ, дефибрилляторы, рефрактометры, офтальмоскопы и оборудование для измерения внутриглазного давления.

- Дооснащение детских поликлиник Кубани продолжается рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Всего до конца года будет поставлено более 300 единиц диагностического оборудования для юных пациентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU