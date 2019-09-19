Краснодарца осудят за убийство возлюбленной на базе отдыха в Тверской области
Инцидент произошел еще 2018 году на базе отдыха в городе Осташков Тверской области. Сюда 26-летний краснодарец приехал со своей девушкой. В последний день влюбленная пара перебрала с алкоголем и решила свести счеты с жизнью.
- Девушка не справилась с этим сама, тогда парень помог ей. Он нанес возлюбленной резаные раны рук, а после чего и себе. От серьезной кровопотери женщина умерла, мужчина же причинил себе легкий вред здоровью и остался жив, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на прокуратуру Тверской области.
После проведенного расследования СК возбудил в отношении парня уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Молодому человеку грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU