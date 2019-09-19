2019-09-19T13:59:50+03:00
Происшествия

Краснодарца осудят за убийство возлюбленной на базе отдыха в Тверской области

Мужчина вместе с невестой решил уйти из жизни, но вместо этого попал под суд
Александра ПОДУШКО
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Краснодарца осудят за убийство возлюбленной на базе отдыха в Тверской областиКраснодарца осудят за убийство возлюбленной на базе отдыха в Тверской области
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Инцидент произошел еще 2018 году на базе отдыха в городе Осташков Тверской области. Сюда 26-летний краснодарец приехал со своей девушкой. В последний день влюбленная пара перебрала с алкоголем и решила свести счеты с жизнью.

- Девушка не справилась с этим сама, тогда парень помог ей. Он нанес возлюбленной резаные раны рук, а после чего и себе. От серьезной кровопотери женщина умерла, мужчина же причинил себе легкий вред здоровью и остался жив, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на прокуратуру Тверской области.

После проведенного расследования СК возбудил в отношении парня уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Молодому человеку грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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