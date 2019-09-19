В Сочи на «Формуле-1» пройдет выставка современного искусства
Выставка современного искусства будет работать с 26 по 29 сентября. Экспозицию «Королевские гонки», посвященную «Формуле-1», развернут на первом этаже главной трибуны автодрома.
- В проекте примут участие 15 российских художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги и других городов. Авторы представят различные по стилистике живописные работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Все картины написаны специально для российского этапа «Формулы-1». Для гостей мероприятия вход на выставку свободный. Сами художники будут проводить экскурсии и знакомить зрителей со своими работами.
Напомним, на Кубани пройдет конкурс научных проектов фундаментальных исследований молодежи. Лучшие разработки поддержат средствами регионального и федерального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU