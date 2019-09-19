В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-19T15:21:37+03:00

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В Темрюкском районе 32-летний мужчина построил настоящий бизнес на контрафактном алкоголе. Товар правоохранители обнаружили в его частном доме в станице Старотитаровской.

Как выяснили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, «паленый» алкоголь он разливал по пластиковым и стеклянным тарам, а сверху клеил поддельные этикетки. Во время продажи контрафактных «Лезгинки» и «Кизляра» бутлегер собственно и попался.

- Впоследствии было произведено исследование этой продукции, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Оказалось, что в спиртосодержащей жидкости много токсичных микропримесей, а также веществ (гексанол, фенилалкоголь, бензальдегид) недопускающихся в алкогольной продукции в любой концентрации. Они являются опасными для жизни и здоровья.

В Темрюкском районе местный житель подозревается в незаконном сбыте контрафакта.Видео: УФСБ по Краснодарскому краю

Задержали горожанина с поличным. Возбудили в отношении него уголовное дело ч.1 ст. 238 УК РФ «Незаконный сбыт фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

А позже правоохранители вывезли все, что он не успел продать. Столько контрафакта правоохранители не видели давненько - более 2 тонн «паленки» вывезли из жилищ подозреваемого и его родственников.

- Назначено проведение судебной физико-химической экспертизы, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU