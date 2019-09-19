«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-19T15:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

19 сентября состоялось торжественное открытие нового центра по обслуживанию абонентов «Росводоканал Краснодар». В открытии многофункционального клиентского офиса принял участие глава города Евгений Первышов, директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал Дмитрий Павлюченко.

«У администрации города с «Краснодар Водоканалом» разработана большая совместная программа по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Планы насыщенные и напряженные. Но самое важное то, что они выполняются. Масштабные работы идут по всему городу. Такой подход – яркий пример и ориентир для ресурсоснабжающих организаций краевого центра. И это правильно, что параллельно с реконструкцией и строительством новых сетей вы улучшаете качество обслуживания абонентов, внедряете новые сервисы, создаете для жителей комфортные условия», - сказал Евгений Первышов.

Открытие нового офиса было приурочено к 226-й годовщине со дня основания города Краснодара. Центр работает по принципу «Единого окна» и отвечает всем современным требованиям обслуживания, оснащен терминалами электронной очереди и приема платежей.

«Предприятие постоянно совершенствует свои сервисы, что предполагает расширение представительских центров и строительство дополнительных фронт-офисов, и это важнейшая составляющая в работе по улучшению качества услуг для населения, - заявил Дмитрий Павлюченко. - Город непрерывно растет, увеличивается абонентская база, а значит, возникает необходимость увеличения окон по обслуживанию населения, где жители в комфортных условиях смогут решить различные вопросы, касающиеся услуг водоканала».

Новый центр обслуживания находится на территории предприятия по адресу: ул. Каляева, 198 (вход с ул. Атарбекова). При выборе места расположения учитывались многие факторы: удобство локации, связанное с непосредственной близостью к центру города; близость частного сектора, жители которого являются потенциальными абонентами водоканала; наличие рядом с офисом остановок общественного транспорта и рассчетно-кассового центра. Всего Центр обслуживает около 600 абонентов в сутки.

Для приема горожан в новом офисе в будние дни предусмотрена работа 18 окон по следующему графику: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00 часов, пятница – с 8.00 до 16.00 часов. Перерыв – с 12.00 до 12.40.

«Уровень обслуживания населения значительно улучшится, в частности, за счет увеличения количества окон по приему граждан, - говорит руководитель Центра по обслуживанию абонентов ООО «Краснодар Водоканал» Юлия Неклеса. - Кроме того, в новом офисе созданы максимально комфортные условия для посетителей. Теперь любой житель города может обратиться в наш Центр по вопросам показаний приборов учета, получить справку об отсутствии задолженности, подать заявку на получение технических условий, заключить или перезаключить договор на оказание услуг, узнать о дополнительных сервисах водоканала и заказать их».