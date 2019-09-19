В Динском районе возведут Центр военно-патриотического воспитания «Патриот»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-19T16:20:28+03:00

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В районе станицы Старомышаствовской в скором времени появится Центр военно-патриотического воспитания «Патриот». Он расположится на территории в 145 гектаров. На месте строительства побывал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Центр включит в себя комплекс различных площадок и мероприятий военной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Молодежь здесь сможет прыгнуть с парашютом, пройти полосу препятствий, изучить современную военную технику, освоить обращение со стрелковым оружием, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В центре «Патриот» оборудуют взлетно-посадочную полосу, комплекс воздушно-десантной подготовки, трассу для мотокросса и автогородок.

Стоит добавить, что Краснодарский край каждый год становится лидером среди регионов по количеству направляемых в ряды вооруженных сил России призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU