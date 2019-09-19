2019-09-19T16:20:28+03:00
Общество

В Динском районе возведут Центр военно-патриотического воспитания «Патриот»

Место будущего строительства посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В районе станицы Старомышаствовской в скором времени появится Центр военно-патриотического воспитания «Патриот». Он расположится на территории в 145 гектаров. На месте строительства побывал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Центр включит в себя комплекс различных площадок и мероприятий военной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Молодежь здесь сможет прыгнуть с парашютом, пройти полосу препятствий, изучить современную военную технику, освоить обращение со стрелковым оружием, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В центре «Патриот» оборудуют взлетно-посадочную полосу, комплекс воздушно-десантной подготовки, трассу для мотокросса и автогородок.

Стоит добавить, что Краснодарский край каждый год становится лидером среди регионов по количеству направляемых в ряды вооруженных сил России призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей
В Динском районе с разницей в неделю умерли двое детей
В Краснодаре оцепили ЖК На улице Героя Хабибулина
Житель Горячего Ключа незаконно срубил более 30 деревьев
В Анапе открыли два новых детских сада
В Белореченске эвакуировали посетителей спорткомплекса
На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
На Кубани появятся комплексы придорожного сервиса
В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»
Туроператорам Кубани смогут до 1 декабря подать заявку на получение субсидии
«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов
В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»
Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске