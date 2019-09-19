В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-19T16:47:26+03:00

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Многие частные инвесторы уже знают про двойную выгоду индивидуального инвестиционного счета (ИИС) для облигаций федерального займа (ОФЗ), а в ООО «Компания БКС» рассказали подробно о том, как ее получить.

Облигации федерального займа привлекательны, потому что они обеспечиваются доходами государства. И если покупать их через ИИС, то налоговая предоставляет льготы – возврат в размере 13% или вычет на доход. Первый вариант особенно выгоден, если за год на ИИС вносится 400 тысяч рублей, потому что максимальная выплата составляет 52 тысячи рублей.

- Если клиент «БКС Брокер» открывает ИИС, вносит каждый год не менее 400 тысяч рублей и на них покупает облигации ОФЗ 26209, то в дальнейшем, в течение 3-х лет получает 52 000 рублей в виде налогового вычета и фиксированный купонный доход по бумагам в размере 6,7%, в общей сложности увеличивая прибыль до 19,7% годовых, – подчеркнул Виталий Туруло, заместитель руководителя департамента по продукту «БКС Брокер».

Если в дальнейшем инвестор не планирует вносить средства на счет, то за 3 года его теоретическая доходность составит порядка 11% годовых (первый год 19,7% и два года по 6,7%), а это в полтора раза выше ставок по депозитам. Так же стоит отметить, что погашение указанных облигаций в 2022 году позволяет инвестору не думать о состоянии рынка в момент закрытия счета через три года, поскольку Минфин полностью погасит облигации по номиналу.

Напомним, ФГ БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», основана в 1995 году и в настоящее время является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже, занимая долю более 22 %.

ИСТОЧНИК KP.RU