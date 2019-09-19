2019-09-19T16:47:26+03:00
Общество

В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»

В компании рассказали, как получить выгоду
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»
Изменить размер текста:

Многие частные инвесторы уже знают про двойную выгоду индивидуального инвестиционного счета (ИИС) для облигаций федерального займа (ОФЗ), а в ООО «Компания БКС» рассказали подробно о том, как ее получить.

Облигации федерального займа привлекательны, потому что они обеспечиваются доходами государства. И если покупать их через ИИС, то налоговая предоставляет льготы – возврат в размере 13% или вычет на доход. Первый вариант особенно выгоден, если за год на ИИС вносится 400 тысяч рублей, потому что максимальная выплата составляет 52 тысячи рублей.

- Если клиент «БКС Брокер» открывает ИИС, вносит каждый год не менее 400 тысяч рублей и на них покупает облигации ОФЗ 26209, то в дальнейшем, в течение 3-х лет получает 52 000 рублей в виде налогового вычета и фиксированный купонный доход по бумагам в размере 6,7%, в общей сложности увеличивая прибыль до 19,7% годовых, – подчеркнул Виталий Туруло, заместитель руководителя департамента по продукту «БКС Брокер».

Если в дальнейшем инвестор не планирует вносить средства на счет, то за 3 года его теоретическая доходность составит порядка 11% годовых (первый год 19,7% и два года по 6,7%), а это в полтора раза выше ставок по депозитам. Так же стоит отметить, что погашение указанных облигаций в 2022 году позволяет инвестору не думать о состоянии рынка в момент закрытия счета через три года, поскольку Минфин полностью погасит облигации по номиналу.

Напомним, ФГ БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», основана в 1995 году и в настоящее время является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже, занимая долю более 22 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей
В Динском районе с разницей в неделю умерли двое детей
В Краснодаре оцепили ЖК На улице Героя Хабибулина
Житель Горячего Ключа незаконно срубил более 30 деревьев
В Анапе открыли два новых детских сада
В Белореченске эвакуировали посетителей спорткомплекса
На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
На Кубани появятся комплексы придорожного сервиса
Туроператорам Кубани смогут до 1 декабря подать заявку на получение субсидии
В Динском районе возведут Центр военно-патриотического воспитания «Патриот»
«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов
В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»
Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске