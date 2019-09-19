2019-09-19T16:48:32+03:00
Общество

На Кубани появятся комплексы придорожного сервиса

Водители смогут найти здесь все необходимое: от заправки до гостиницы
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани будут развивать сеть многофункциональных комплексов придорожного сервиса. Они объединят в себе автозаправочные станции, гостиницы и кафе. Планируется, что здесь также будут работать сельскохозяйственные ярмарки.

- Комплексы откроют в 18 муниципалитетах Кубани. Планируется, что на территории края их будет 41. Некоторые построят с нуля, а часть объединят с автозаправочными станциями, пишет Юг Times.

Необходимость создания таких многофункциональных комплексов обусловлена федеральным трендом и направлено на улучшение качества придорожного сервиса. Аналитики говорят, что их созданием, скорее всего, займутся крупные нефтяные компании, так как возведение подобных объектов требует больших финансовых затрат, которые малый и средний бизнес может просто «не потянуть».

В данный момент уже функционируют 10 площадок: 8 на трассе «Дон» и два – на подъезде к Крымскому мосту

ИСТОЧНИК KP.RU

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