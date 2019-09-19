На Кубани появятся комплексы придорожного сервиса
На Кубани будут развивать сеть многофункциональных комплексов придорожного сервиса. Они объединят в себе автозаправочные станции, гостиницы и кафе. Планируется, что здесь также будут работать сельскохозяйственные ярмарки.
- Комплексы откроют в 18 муниципалитетах Кубани. Планируется, что на территории края их будет 41. Некоторые построят с нуля, а часть объединят с автозаправочными станциями, пишет Юг Times.
Необходимость создания таких многофункциональных комплексов обусловлена федеральным трендом и направлено на улучшение качества придорожного сервиса. Аналитики говорят, что их созданием, скорее всего, займутся крупные нефтяные компании, так как возведение подобных объектов требует больших финансовых затрат, которые малый и средний бизнес может просто «не потянуть».
В данный момент уже функционируют 10 площадок: 8 на трассе «Дон» и два – на подъезде к Крымскому мосту
ИСТОЧНИК KP.RU