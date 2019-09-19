В Анапе открыли два новых детских сада

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-19T18:02:45+03:00

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В Анапе в селе Сукко в преддверии Дня города открыли новый детский сад. Благодаря этому в населенном пункте полностью решен вопрос с очередью в дошкольные учреждения.

- Еще один детсад распахнул двери для маленьких анапчан в микрорайоне Алексеевском. Он рассчитан на 160 мест. Здесь есть самое современное оборудование, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

В ближайшие дни детсад «Лазурный» занесут во все базы документов, и система электронной очереди автоматически распределит в него детей.

До конца года в Анапе планируют сдать еще три садика: на улице Крымской и Анапском шоссе, а также в хуторе Воскресенском. Также в городе завершается возведение нового корпуса к школе № 6. В скором времени стартует строительство еще двух школ: на Спортивной и в микрорайоне «Горгиппия».

ИСТОЧНИК KP.RU