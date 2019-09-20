2019-09-20T07:18:26+03:00
Звезды

В Темрюкском историко-археологическом музее появились два новых экспоната

Это эпитафии в метрическом стиле
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
Изменить размер текста:

Коллекция надгробных плит Темрюкского историко-археологического музея пополнилась. Теперь здесь появились еще два экспоната с эпитафиями в метрическом стиле.

- Обе стелы идентифицированы, они заняли свое место в коллекции надгробных плит. Текст на них перевели благодаря Корпусу боспорских надписей, а также трудам ученого-археолога Десятчикова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Небольшая коллекций каменных стел Темрюкского историко-археологического музея включает в себя шесть экспонатов, содержащих эпиграфику. Переведенные на русский язык древние тексты позволяют узнать об истории Боспорского царства.

Все каменные плиты лапидария в музее подписаны, сопровождаются переводом на русский язык, указанием датировки и места находки.

На фото изображена одна из новых надгробных плит, которая поступила в экспозицию. Посвящение: «Гокон, сын Агафуса, Агафус, сын Гокона - прощайте!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей
В Динском районе с разницей в неделю умерли двое детей
В Краснодаре оцепили ЖК На улице Героя Хабибулина
Житель Горячего Ключа незаконно срубил более 30 деревьев
В Анапе открыли два новых детских сада
В Белореченске эвакуировали посетителей спорткомплекса
На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
На Кубани появятся комплексы придорожного сервиса
В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»
Туроператорам Кубани смогут до 1 декабря подать заявку на получение субсидии
В Динском районе возведут Центр военно-патриотического воспитания «Патриот»
«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов
В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»
Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске