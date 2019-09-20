В Темрюкском историко-археологическом музее появились два новых экспоната

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-20T07:18:26+03:00

Это эпитафии в метрическом стиле

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Коллекция надгробных плит Темрюкского историко-археологического музея пополнилась. Теперь здесь появились еще два экспоната с эпитафиями в метрическом стиле.

- Обе стелы идентифицированы, они заняли свое место в коллекции надгробных плит. Текст на них перевели благодаря Корпусу боспорских надписей, а также трудам ученого-археолога Десятчикова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Небольшая коллекций каменных стел Темрюкского историко-археологического музея включает в себя шесть экспонатов, содержащих эпиграфику. Переведенные на русский язык древние тексты позволяют узнать об истории Боспорского царства.

Все каменные плиты лапидария в музее подписаны, сопровождаются переводом на русский язык, указанием датировки и места находки.

На фото изображена одна из новых надгробных плит, которая поступила в экспозицию. Посвящение: «Гокон, сын Агафуса, Агафус, сын Гокона - прощайте!».

ИСТОЧНИК KP.RU