2019-09-20T08:18:54+03:00
Спорт

В Краснодаре в День города пройдет спортивный праздник

22 сентября будут работать 12 тематических площадок
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре пройдет спортивный праздник, который приурочили к 226-й годовщине со дня образования города. Он стартует 22 сентября в 10:00 на улице Буденного между Красной и Рашпилевской. В городе будут работать 12 тематических спортивных площадок.

В 10:00 пройдет зарядка, далее турнир по уличному баскетболу, соревнования по волейболу и боксу, по прыжкам на батуте. В 17:00 начнутся выступления от спортивных школ города. Также краснодарцы смогут стать зрителями программы «Зумба», соревнований по шахматам и лазертагу.

- Кроме того, на спортивном празднике откроются площадки воркаута и пауэрлифтинга. Также сотрудники Центра тестирования проведут консультации по выполнению нормативов ГТО, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Динском районе возведут Центр военно-патриотического воспитания «Патриот». Место будущего строительства посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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