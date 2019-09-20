В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Казачья слава»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-20T09:23:02+03:00

Здесь также пройдут скачки на приз губернатора

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21 сентября в выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе проедет праздник традиционной народной культуры. Фестиваль «Казачья слава» будет посвящен 227-й годовщине высадки казаков на Тамань, а также десятилетию «Атамани».

Для гостей выступят лучшие коллективы края. Также на поле пройдут скачки на приз губернатора Краснодарского края.

- На майдане развернется выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел. Также для посетителей подготовили мастер-классы, реконструкции народных обрядов и ритуалов, экскурсии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего же в ближайший месяц в казачьей станице проведут еще пять праздников. Завершится сезон 19 октября краевым фестивалем «День станицы «Атамань».

ИСТОЧНИК KP.RU