В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Казачья слава»
21 сентября в выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе проедет праздник традиционной народной культуры. Фестиваль «Казачья слава» будет посвящен 227-й годовщине высадки казаков на Тамань, а также десятилетию «Атамани».
Для гостей выступят лучшие коллективы края. Также на поле пройдут скачки на приз губернатора Краснодарского края.
- На майдане развернется выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел. Также для посетителей подготовили мастер-классы, реконструкции народных обрядов и ритуалов, экскурсии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Всего же в ближайший месяц в казачьей станице проведут еще пять праздников. Завершится сезон 19 октября краевым фестивалем «День станицы «Атамань».
ИСТОЧНИК KP.RU