Павел Мамаев прилетел в Краснодар

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-20T09:03:45+03:00

Об этом футболист сообщил во время прямого эфира в Instagram

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Одна из самых популярных версий приезда полузащитника Павла Мамаева в Краснодар - расторжение контракта с действующим клубом. Предположительно, стороны не будут доводить дело до рассмотрения в Палате по решению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар».

Ранее клуб, несмотря на трудности с составом, снова оставил вне заявки Павла Мамаева, который отбывал свой срок в колонии за драку в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу из колонии в городе Алексеевка Белгородской области.

Контракт полузащитника с «горожанами» еще действует, он рассчитан до конца 2019-го года. При этом клуб ранее обращался в Палату по разрешению споров, чтобы расторгнуть соглашение, но попросил отложить рассмотрение заявление до тех пор, пока футболист не сможет лично присутствовать на заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU