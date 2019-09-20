2019-09-20T09:21:47+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали водителя на «Мерседесе», который устроил стрельбу из пистолета

Инцидент произошел днем 19 сентября на улице Восточно-Кругликовской [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек за рулем «Мерседеса» стреляет в воздух из пистолета. По предположению очевидцев, мужчина так отмечал свадьбу. Инцидент произошел днем 19 сентября на улице Восточно-Кругликовской.

- Утром 20 сентября сотрудники ДПС задержали иномарку на улице Мачуги, за рулем находился 30-летний местный житель, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко.

Сейчас следственно-оперативной группой проводится досмотр автомобиля, мужчину опрашивают. Действиям водителя дадут правовую оценку. Его уже привлекли к административной ответственности за управление машиной с затонированными передними стеклами.

Напомним, 29 мая в сети появилось видео, на котором двое мужчин в кабриолете катаются по улице Зиповской в Краснодаре. Но это вовсе не обычная поездка по всем правилам. Водитель иномарки едет по встречке и стреляет в воздух из пистолета. Когда ролик появился в соцсетях, нарушителя стала искать полиция.

В Краснодаре водитель стрелял из машины.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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