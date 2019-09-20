В Краснодаре женщина украла у подруги телефон

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-20T10:03:53+03:00

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В дежурную часть Центрального округа Краснодара обратилась 41-летняя жительница улицы Янковского. Она пояснила, что из-за состояния здоровья обратиться за помощью к своей знакомой. Она попросила ее вознаграждение сдать в ломбард телефон, а на вырученные деньги купить ей лекарства.

Женщина пришла в квартиру потерпевшей, но вместо помощи похитила у нее смартфон и скрылась. Телефон она сдала в комиссионный магазин, где выручила за него около 4 тысяч рублей.

Злоумышленницу задержали на улице Чапаева, после чего она призналась в содеянном и написала явку с повинной. Ранее 31-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

- За грабеж на нее завели уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU