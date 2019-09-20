Прокуратура восстановила права жителя Каневского района
В прокуратуру Каневского района заявлением о невозможности получить социальные права обратился местный житель.
Выяснилось, что в ходе прохождения воинской службы мужчина был награжден нагрудным знаком «Отличник Советской армии». Это подтверждается записью в его военном билете.
- Когда она обращался в учреждение социальной защиты с целью присвоения звания «Ветеран труда», ему не выдали подтверждающие документы. После этого местный житель обратился в прокуратуру района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокурор направил исковое заявление об установлении юридического факта награждения нагрудным знаком «Отличник Советской Армии». Решением требования были удовлетворены в полном объеме.
Мужчина получил право на получение статуса «Ветеран труда» и соответствующих льгот.
ИСТОЧНИК KP.RU