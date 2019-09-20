В Сочи мужчина похитил со стройки 80 домкратов

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-20T10:31:59+03:00

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В дежурную часть Адлерского отдела Сочи с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что со стройки пропали 80 домкратов. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

- Полицейские проверили пункты приема металла, в одном из которых обнаружили похищенные предметы. Также установили личность предполагаемого злоумышленника. Ранее судимого 34-летнего местного жителя задержали на территории Адлерского района Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Имущество полицейские вернули законному владельцу.

На мужчину за кражу завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU