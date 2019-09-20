2019-09-20T10:45:36+03:00
Происшествия

В Краснодаре должник предложил приставу взятку

За это ему назначили штраф в 500 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре должник предложил приставу взяткуВ Краснодаре должник предложил приставу взятку
Изменить размер текста:

В Краснодаре генеральный директор предприятия задолжал государству 560 тысяч рублей. С учетом неустоек и оплаты судебных расходов сумма выросла до 639 тысяч рублей.

Приставы наложили арест на имущество организации-должника, в том числе вынесли запрет на управление внедорожниками «Нива», «УАЗ» и «Toyota Hilux».

- Генеральный директор организации, не желая оплачивать долг, предложил заместителю начальника отдела судебных приставов 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в рамках исполнительного производства. При передаче денег мужчину задержали полицейские, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краю.

Суд признал руководителя организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Темрюке росгвардейцы помогли таксисту, у которого загорелось авто
В Краснодаре покажут «Героев нашего города»
Кубанский стрелок взял «золото» на первенстве Европы
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Краснодарские врачи назвали признаки инсульта
В Краснодаре месте снесенных гаражей открыли сквер «Садовый»
В Сочи парк в микрорайоне Макаренко может стать особо охраняемой природной территорией
В Краснодаре осудили мужчин, которые из-за наследства убили женщину и ее сожителя
В Краснодарском крае охрана Минтранса предотвратила более трех тысяч нарушений
На Кубани День здоровья посвятят правильному снижению веса
В Краснодаре открыли первый отель мировой сети
В Сочи мужчина похитил со стройки 80 домкратов
Прокуратура восстановила права жителя Каневского района
В Краснодаре женщина украла у подруги телефон
В Краснодаре авторам лучшего оформления фасадов вручили награды