В Краснодаре должник предложил приставу взятку
В Краснодаре генеральный директор предприятия задолжал государству 560 тысяч рублей. С учетом неустоек и оплаты судебных расходов сумма выросла до 639 тысяч рублей.
Приставы наложили арест на имущество организации-должника, в том числе вынесли запрет на управление внедорожниками «Нива», «УАЗ» и «Toyota Hilux».
- Генеральный директор организации, не желая оплачивать долг, предложил заместителю начальника отдела судебных приставов 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в рамках исполнительного производства. При передаче денег мужчину задержали полицейские, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краю.
Суд признал руководителя организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU