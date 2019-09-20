В Краснодаре должник предложил приставу взятку

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-20T10:45:36+03:00

За это ему назначили штраф в 500 тысяч рублей

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В Краснодаре генеральный директор предприятия задолжал государству 560 тысяч рублей. С учетом неустоек и оплаты судебных расходов сумма выросла до 639 тысяч рублей.

Приставы наложили арест на имущество организации-должника, в том числе вынесли запрет на управление внедорожниками «Нива», «УАЗ» и «Toyota Hilux».

- Генеральный директор организации, не желая оплачивать долг, предложил заместителю начальника отдела судебных приставов 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в рамках исполнительного производства. При передаче денег мужчину задержали полицейские, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краю.

Суд признал руководителя организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU