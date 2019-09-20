На Кубани День здоровья посвятят правильному снижению веса
Профилактическая акция пройдет 21 сентября в Щербиновском районе. Специалисты проведут День здоровья на базе районной поликлиники.
- Все желающие получат рекомендации от кардиолога, терапевта, психолога, психиатра, эндокринолога, специалистов смотрового и прививочного кабинетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Местные жители пройдут диагностические исследования, узнают уровень холестерина и глюкозы в крови, измерят артериальное давление, проверят показатели роста и веса.
На мероприятии врач расскажет о правильном питании, и каждые 30 минут специалисты будут проводить лечебную физкультуру. Подобные Дни здоровья проходят в рамках национального проекта «Здравоохранение».
ИСТОЧНИК KP.RU