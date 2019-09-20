На Кубани День здоровья посвятят правильному снижению веса

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-20T11:19:21+03:00

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Профилактическая акция пройдет 21 сентября в Щербиновском районе. Специалисты проведут День здоровья на базе районной поликлиники.

- Все желающие получат рекомендации от кардиолога, терапевта, психолога, психиатра, эндокринолога, специалистов смотрового и прививочного кабинетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Местные жители пройдут диагностические исследования, узнают уровень холестерина и глюкозы в крови, измерят артериальное давление, проверят показатели роста и веса.

На мероприятии врач расскажет о правильном питании, и каждые 30 минут специалисты будут проводить лечебную физкультуру. Подобные Дни здоровья проходят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU