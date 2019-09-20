В Краснодарском крае охрана Минтранса предотвратила более трех тысяч нарушений

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-20T12:19:20+03:00

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С начала года охрана Минтранса на Юге России пресекла более 3 тысяч нарушений в сфере транспортной безопасности. Безопасность обеспечивают свыше четырех тысяч человек.

- Чаще всего нарушителей задерживаем за попытку проникновения на объект, которые находятся под охраной, ловим за хищение ценностей, а также за попытку проноса запрещенных предметов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВО минтранса России.

Кроме того, сотрудники ведомстве охраняют тоннели региональных и федеральных трасс, мосты, автовокзалы, морские и речные порты.

Напомним, в структуру ФГУП «УВО Минтранса России» входят 11 филиалов, 3 отряда, 89 команд, 418 отделений и 192 обособленных поста, которые обеспечивают охрану более 1000 объектов транспортного комплекса на территории всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU