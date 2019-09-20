2019-09-20T11:55:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили мужчин, которые из-за наследства убили женщину и ее сожителя

Тела они завернули в покрывало и вывезли на автомобиле в лес, где закопали в разных местах
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре из-за наследства мужчины убили родственницу и ее сожителяВ Краснодаре из-за наследства мужчины убили родственницу и ее сожителяФото: Архив "КП"
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В Краснодаре троих мужчин осудили за двойное убийство из-за раздела квартиры.

Следствием было установлено, что из-за раздела квартиры умершей родственницы 55-летняя женщина ссорилась с 44-летним мужчиной, интересы которого в суде представлял его 61-летний отец. Последний вместе со своим 60-летним знакомым днем 25 декабря 2017 года приехал к дому потерпевшей в поселок Кутаис Горячего Ключа, чтобы обсудить все тонкости дела.

Во время встречи между ними произошел конфликт, после чего отец наследника несколько раз ударил хозяйку дома и задушил ее. А его знакомый в это время убил 62-летнего сожителя потерпевшей. Мужчины вынесли из дома все ценности, тела вывезли на автомобиле в лес, где закопали в разных местах.

Они вернулись на место преступления на следующий день, чтобы замести следы. Также они забрали документы женщины, чтобы использовать их в своих целях.

- Все трое были признаны виновными. Суд назначил отцу наследника и его знакомому наказание в виде 15 и 18 лет лишения свободы соответственно. Сын злоумышленника проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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