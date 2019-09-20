В Сочи парк в микрорайоне Макаренко может стать особо охраняемой природной территорией

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-20T12:09:06+03:00

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В Сочи парк в микрорайоне Макаренко был построен в 2017 году к 80-летию Краснодарского края. Здесь есть терренкур, площадка со спортивными тренажерами, участок с брусьями.

Глава курорта заявил, что зеленая зона должна стать особо охраняемой природной территорией, чтоб здесь не строили жилье. Также в парке появится детские площадки и участок для игры в футбол.

- Мы должны войти во все возможные программы, чтобы получать финансирование на это. Что-то сможем сделать сразу, что-то - в долгосрочной перспективе, - подчеркнул мэр.

- Также в микрорайоне могут сделать выезд с верхней части улицы Вишневой на объездную в обход города. С технической точки зрения это возможно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU