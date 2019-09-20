2019-09-20T12:23:53+03:00
Общество

Краснодарские врачи назвали признаки инсульта

Они также предупредили о причинах, приводящих к тяжелому диагнозу
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Краснодарские врачи, спасая жизни, параллельно продолжают заниматься просвещением потенциальных пациентов. Так, на днях в соцсетях появился очередной здоровый совет от главы минздрава Кубани Евгения Филиппова.

- Инсульт чаще всего случается рано утром или поздно ночью. Его первые признаки - это внезапное онемение, слабость мышц руки и ноги, - озвучено на странице. - Затруднение речи и восприятия действительности. А также резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз, головокружение и нарушение координации движения, резкая головная боль.

Если у вас или у кого-то из близких или знакомых появились такие признаки, немедленно вызывайте скорую. Возможно, счет идет на минуты.

Однако медики просят не забывать при этом, что подобные симптомы могут никогда не посетить вас, если вы измените свой образ жизни.

Откажитесь от курения и спиртного, займитесь спортом и контролируйте уровень сахара в крови (по показаниям) и артериальное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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