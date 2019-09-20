2019-09-20T12:42:17+03:00
Экономика

ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК

Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный — 150 млн рублей
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ обновил линейку продуктов «Урожайный бизнес» для сельскохозяйственных предприятий среднего и малого бизнеса. Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный — 150 млн рублей.

В зависимости от целей финансирование может быть предоставлено на срок до 7 лет. Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также ремонт и реконструкцию.

Кроме этого, в обновленной линейке кредитов существенно упрощены требования к залоговому обеспечению, в частности, стала возможной реализация сделок, где единственным залогом выступает основной актив АПК — земли сельскохозяйственного назначения.

Финансирование в рамках линейки «Урожайный бизнес» может предоставляться по ставке до 5% годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства.

«ВТБ стратегически важно предлагать клиенту продукт, максимально соответствующий его потребностям, — отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. — Помимо того, что мы активно работаем в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства, мы модернизируем собственные предложения, и в этом плане линейка «Урожайный бизнес» является показательной. Уверен, широкий выбор различных финансовых инструментов ВТБ, доступных представителям агропромышленного комплекса, послужит дальнейшему эффективному развитию этой отрасли».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Темрюке росгвардейцы помогли таксисту, у которого загорелось авто
В Краснодаре покажут «Героев нашего города»
Кубанский стрелок взял «золото» на первенстве Европы
Краснодарские врачи назвали признаки инсульта
В Краснодаре месте снесенных гаражей открыли сквер «Садовый»
В Сочи парк в микрорайоне Макаренко может стать особо охраняемой природной территорией
В Краснодаре осудили мужчин, которые из-за наследства убили женщину и ее сожителя
В Краснодарском крае охрана Минтранса предотвратила более трех тысяч нарушений
На Кубани День здоровья посвятят правильному снижению веса
В Краснодаре открыли первый отель мировой сети
В Краснодаре должник предложил приставу взятку
В Сочи мужчина похитил со стройки 80 домкратов
Прокуратура восстановила права жителя Каневского района
В Краснодаре женщина украла у подруги телефон
В Краснодаре авторам лучшего оформления фасадов вручили награды