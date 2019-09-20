2019-09-20T12:42:44+03:00
Спорт

Кубанский стрелок взял «золото» на первенстве Европы

Тренирует спортсмена Екатерина Курепина
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
Изменить размер текста:

В итальянской Болонье проходят чемпионат и первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.

- В составе российской сборной на этом турнире выступил представитель Краснодарского края. Это спортсмен центра олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта краснодарец Егор Выскребцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

В упражнении МПП-30+30 (пистолет малокалиберный произвольный, 50 метров, смешанная пара) кубанец завоевал «серебро». Тренирует спортсмена Екатерина Курепина.

Напомним, в Краснодаре в День города пройдет спортивный праздник. 22 сентября будут работать 12 тематических площадок. Он стартует 22 сентября в 10:00 на улице Буденного между Красной и Рашпилевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Темрюке росгвардейцы помогли таксисту, у которого загорелось авто
В Краснодаре покажут «Героев нашего города»
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Краснодарские врачи назвали признаки инсульта
В Краснодаре месте снесенных гаражей открыли сквер «Садовый»
В Сочи парк в микрорайоне Макаренко может стать особо охраняемой природной территорией
В Краснодаре осудили мужчин, которые из-за наследства убили женщину и ее сожителя
В Краснодарском крае охрана Минтранса предотвратила более трех тысяч нарушений
На Кубани День здоровья посвятят правильному снижению веса
В Краснодаре открыли первый отель мировой сети
В Краснодаре должник предложил приставу взятку
В Сочи мужчина похитил со стройки 80 домкратов
Прокуратура восстановила права жителя Каневского района
В Краснодаре женщина украла у подруги телефон
В Краснодаре авторам лучшего оформления фасадов вручили награды