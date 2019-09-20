Кубанский стрелок взял «золото» на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-20T12:42:44+03:00

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В итальянской Болонье проходят чемпионат и первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.

- В составе российской сборной на этом турнире выступил представитель Краснодарского края. Это спортсмен центра олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта краснодарец Егор Выскребцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

В упражнении МПП-30+30 (пистолет малокалиберный произвольный, 50 метров, смешанная пара) кубанец завоевал «серебро». Тренирует спортсмена Екатерина Курепина.

Напомним, в Краснодаре в День города пройдет спортивный праздник. 22 сентября будут работать 12 тематических площадок. Он стартует 22 сентября в 10:00 на улице Буденного между Красной и Рашпилевской.

ИСТОЧНИК KP.RU