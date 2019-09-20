2019-09-20T13:03:45+03:00
Общество

В Краснодаре покажут «Героев нашего города»

21 и 22 сентября на главной площади столицы Кубани (ул. Красная, д. 118) будет работать бесплатная фотовыставка
Иван ЕГОРОВ
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«Прояви»«Прояви»
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21 и 22 сентября на главной площади столицы Кубани, ул. Красная, д. 118, будет работать бесплатная фотовыставка стильных и современных портретов жителей Краснодара – представителей самых необычных и важных профессий. Проект приурочен к празднованию Дня города и реализуется в партнёрстве с мэрией Краснодара и цифровым оператором связи МегаФон.

Идея и реализация проекта принадлежат команде краснодарцев под названием «Прояви», столкнувшихся с бытовым героизмом – и решивших показать его обществу. Ежедневно герои-участники выставки спасают жизни, строят дома, создают предметы искусства, новые направления в спорте, бизнесе и культуре, а также делают нашу жизнь лучше и комфортнее. Их труд, зачастую, не заметен. Но именно благодаря им Краснодар с каждым днём становится всё современнее, уютнее, чище и самобытнее.

Каждая фотография – это полноценная история человека и его вклада в развитие города. Портреты сделаны в привычных для каждого участника рабочих условиях. Подробнее о каждом герое можно будет узнать, скачав приложение izi.travel в свой смартфон. Там же будет доступна мини-биография героев в текстовом формате и аудиогид: голосовой вариант рассказа о себе и о важности своей работы от каждого участника.

Идейный вдохновитель, режиссер и фотограф проекта Анна Сержант: «Мы пользуемся благами цивилизации светом, связью, вдохновляемся арт-объектами в архитектуре города, покупаем хлеб каждый день. И совсем не задумываемся, что всё это дело рук людей, профессионализм которых позволяет, порой, не замечать даже их присутствия в нашей жизни. Они просто делают свою работу без лишнего китча, пафоса и внимания к своим персонам. Именно поэтому для нас они настоящие герои».

Игорь Остатюк, директор МегаФона по Краснодарскому краю и Адыгее: «Параллельно с развитием связи в столице Кубани мы активно поддерживаем и самые яркие городские инициативы. Проект «Герои нашего города» расскажет о вкладе специалистов разных сфер в экономику и жизнь города, а мы будем отвечать за цифровую составляющую и самый быстрый мобильный интернет в Краснодаре. Также мы гордимся, что уникальные инженеры-связисты МегаФона были приглашены в проект как герои: они обеспечивали надёжной связью Олимпиаду и Чемпионат мира по футболу, устраняли последствия наводнений на Кубани, строили сети «с нуля» на Кавказе и 24/7 работают над развитием связи в Краснодаре и его пригородах».

Георгий Пронькин, начальник управления по делам молодежи города Краснодара: «Считаю, что именно таких людей нужно ставить в пример нынешней молодёжи. Людей, которые каждый день совершают подвиг, не замечая этого. Для них это обычные будни. Именно эта выставка поможет обратить внимание на обыденное, заставит задуматься о том, что происходит каждый день вокруг нас. Отрадно, что наш город принимает эту выставку, так как Краснодар богат, в первую очередь, его жителями».

Продюсер проекта «Прояви» Надежда Воскресенская: «Фотовыставка станет первым этапом рассказа о современных героях и легендах Краснодара: врачах, пожарных, иконописцах, инженерах, археологах, спортсменах, строителях, связистах, фотографах, и многих других знаковых для города личностях. Все они ежедневно и самоотверженно работают на благо Краснодара и прославляют наш город по всей стране и даже миру. Мы рады, что идею поддержала мэрия, а МегаФон стал нашим цифровым партнёром на всех этапах проекта. Далее мы планируем выпустить фотокнигу о героях и снять фильм с рассказом о каждом из них».

Организаторы продолжают поиск новых героев и ждут все предложения с коротким рассказом о них в Instagram @proyavi.geroi, на e-mail proyavi.geroi@yandex.ru или по телефону +7 (961) 511 45 14 (Надежда).

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