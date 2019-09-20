2019-09-20T13:12:50+03:00
Здоровье

Вице-губернатор Анна Минькова проверила две поликлиники в пригороде Краснодара

Их она посетила без предупреждения 20 сентября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Замглавы региона выбрала для проверки поликлиники в пригороде Краснодара, потому что именно там отмечается самый высокий прирост населения.

- Сначала она побывала в медучреждении №23 станицы Елизаветинской. Поликлиника обслуживает порядка 7,9 тысяч детей и 31 тысячу взрослых. Больница обеспечена всеми узкими специалистами, однако есть нехватка терапевтов, а также необходимость в дополнительном аппарате УЗИ для обследования детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Затем вице-губернатор побывала в обособленном подразделении городской поликлиники №12 в поселке Колосистом. Здесь она пообщалась с пациентами, ожидающими своей очереди к педиатру, а также зашла в кабинеты врачей и процедурную. Один из медиков рассказала, что на ее участке прикреплено 2,2 тысячи детей.

По итогам рабочей поездки в минздраве состоится совещание, на котором будут обсуждаться проблемные вопросы в работе поликлиник и меры оперативного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре появятся две новые ярмарки выходного дня
В Краснодаре многодетной семье подарили бесплатный проезд в общественном транспорте
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора
На Кубани проведут финал всероссийского конкурса виноделов «Молодая лоза»
Краснодарский автобус № 146А пойдет по новому маршруту
На Ростовском шоссе в Краснодаре сбили пешехода
Краснодарцев бесплатно проконсультируют юристы
Салют на День города в Краснодаре 2019: где и когда смотреть
В Северском районе легковушка сбила 16-летнего парня
В Краснодаре открылась выставка «Улыбнись чистому городу»
Жителей Сочи просят на неделю пересесть с личных машин на общественный транспорт
В Темрюке росгвардейцы помогли таксисту, у которого загорелось авто
В Краснодаре покажут «Героев нашего города»
Кубанский стрелок взял «золото» на первенстве Европы
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Краснодарские врачи назвали признаки инсульта
В Краснодаре на месте снесенных гаражей открыли сквер «Садовый»
В Сочи парк в микрорайоне Макаренко может стать особо охраняемой природной территорией
В Краснодаре осудили мужчин, которые из-за наследства убили женщину и ее сожителя
В Краснодарском крае охрана Минтранса предотвратила более трех тысяч нарушений
На Кубани День здоровья посвятят правильному снижению веса
В Краснодаре открыли первый отель мировой сети
В Краснодаре должник предложил приставу взятку
В Сочи мужчина похитил со стройки 80 домкратов
Прокуратура восстановила права жителя Каневского района
В Краснодаре женщина украла у подруги телефон
В Краснодаре авторам лучшего оформления фасадов вручили награды