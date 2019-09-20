Вице-губернатор Анна Минькова проверила две поликлиники в пригороде Краснодара

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-20T13:12:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Замглавы региона выбрала для проверки поликлиники в пригороде Краснодара, потому что именно там отмечается самый высокий прирост населения.

- Сначала она побывала в медучреждении №23 станицы Елизаветинской. Поликлиника обслуживает порядка 7,9 тысяч детей и 31 тысячу взрослых. Больница обеспечена всеми узкими специалистами, однако есть нехватка терапевтов, а также необходимость в дополнительном аппарате УЗИ для обследования детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Затем вице-губернатор побывала в обособленном подразделении городской поликлиники №12 в поселке Колосистом. Здесь она пообщалась с пациентами, ожидающими своей очереди к педиатру, а также зашла в кабинеты врачей и процедурную. Один из медиков рассказала, что на ее участке прикреплено 2,2 тысячи детей.

По итогам рабочей поездки в минздраве состоится совещание, на котором будут обсуждаться проблемные вопросы в работе поликлиник и меры оперативного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU