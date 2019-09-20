Жителей Сочи просят на неделю пересесть с личных машин на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-20T13:29:42+03:00

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В Сочи с 20 по 27 октября пройдет международный саммит и экономический форум "Россия-Африка". Из-за этого ограничат проезд частного неаккредитованного транспорта на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку.

- Жителей и гостей курорта просят на эту неделю свести к минимуму пользование автомобилями в Адлерском районе. Работу рейсовых автобусов и электричек «Ласточка» при этом усилят, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На время саммита грузовики также не смогут ездить днем по Сочи. Большегрузы в течение недели смогут передвигаться по федеральным дорогам только с полуночи до шести утра.

Напомним, в октябре в Сочи пройдет саммит «Россия-Африка». В мероприятии примут участие около 70 лидеров африканского континента.

ИСТОЧНИК KP.RU