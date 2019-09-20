В Краснодаре открылась выставка «Улыбнись чистому городу»
В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко 19 сентября открылась выставка «Улыбнись чистому городу». На экспозиции представлены живописные работы последних лет и небольшая ретроспектива авторских пейзажей и натюрмортов.
- Виталий Коробейников является одним ярких представителей «новой волны» краснодарских художников. Он создает пейзажную живопись и композиций из плодов и цветов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского.
Выставка Виталия Коробейникова «Улыбнись чистому городу» посвящена Дню города Краснодара. Художник приглашает всех желающих на мастер-класс, который он проведет 21 сентября в 14:00 в музее.
ИСТОЧНИК KP.RU