В Краснодаре открылась выставка «Улыбнись чистому городу»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-20T13:46:33+03:00

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В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко 19 сентября открылась выставка «Улыбнись чистому городу». На экспозиции представлены живописные работы последних лет и небольшая ретроспектива авторских пейзажей и натюрмортов.

- Виталий Коробейников является одним ярких представителей «новой волны» краснодарских художников. Он создает пейзажную живопись и композиций из плодов и цветов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского.

Выставка Виталия Коробейникова «Улыбнись чистому городу» посвящена Дню города Краснодара. Художник приглашает всех желающих на мастер-класс, который он проведет 21 сентября в 14:00 в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU