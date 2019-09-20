2019-09-20T13:53:50+03:00
Происшествия

В Северском районе легковушка сбила 16-летнего парня

От полученных травм молодой человек скончался в больнице
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Северском районе 19 сентября около 12:00 в районе 20-километра автодороги станица Федоровская – станица Северская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», сбил на юношу. Парень переходил проезжую часть дороги из-за стоящего автобуса «ПАЗ», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний молодой человек от полученных травм скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 19 сентября сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах региона зафиксировано 29 ДТП, в которых 4 человека погибли и 30 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 11 наездов на пешеходов, в них 3 человека погибли и 8 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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