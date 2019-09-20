В Северском районе легковушка сбила 16-летнего парня
В Северском районе 19 сентября около 12:00 в районе 20-километра автодороги станица Федоровская – станица Северская произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», сбил на юношу. Парень переходил проезжую часть дороги из-за стоящего автобуса «ПАЗ», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний молодой человек от полученных травм скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 19 сентября сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах региона зафиксировано 29 ДТП, в которых 4 человека погибли и 30 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 11 наездов на пешеходов, в них 3 человека погибли и 8 были травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU