Краснодарский автобус № 146А пойдет по новому маршруту

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-20T16:33:23+03:00

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С 21 сентября в Краснодаре изменят маршрут следования автобуса № 146А «Ул. им. Гаврилова — пос. Индустриальный — пос. Победитель». Корректировки внесли для удобства пассажиров.

- Теперь жители краевого центра смогут доехать до крупного логистического центра «Кубань», который располагается в районе улицы Восточный Обход. Раньше маршруты городского общественного транспорта мимо него не проходили. Теперь данную проблему решили, и сотрудники центра смогут без проблем добираться до места работы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 21 сентября автобусы под номером № 146А поедут по следующей схеме: Восточный Обход, территория логистического центра «Кубань», затем по улицам Осокина, Восточная, Светлая, Дорожная, пер. Дорожный и далее – по прежнему маршруту до улицы Гаврилова.

ИСТОЧНИК KP.RU