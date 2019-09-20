На Кубани проведут финал всероссийского конкурса виноделов «Молодая лоза»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-20T16:41:48+03:00

Прием заявок на участие от молодых специалистов отрасли уже стартовал

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Начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе начинающих специалистов винодельческой отрасли «Молодая лоза». Он пройдет в два этапа.

- Заочный продлится до 29 ноября. В эти дни будут принимать и рассматривать документы от конкурсантов. Во втором этапе примут участие те, чьи резюме будет соответствовать заявленному положению о конкурсе. Молодым специалистам предстоит выполнить теоретические и практические задания, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Главным призом для победителей конкурса станет поездка во Францию. Там они смогут посетить винодельческие предприятия, а также семинары и мастер-классы. Участие в конкурсе для специалистов бесплатное.

Стоит отметить, что, на сегодняшний день, «Молодая лоза» – единственная подобная площадка в России. Он позволяет молодым специалистам получать дополнительные навыки и знания.

ИСТОЧНИК KP.RU