На Кубани проведут финал всероссийского конкурса виноделов «Молодая лоза»
Начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе начинающих специалистов винодельческой отрасли «Молодая лоза». Он пройдет в два этапа.
- Заочный продлится до 29 ноября. В эти дни будут принимать и рассматривать документы от конкурсантов. Во втором этапе примут участие те, чьи резюме будет соответствовать заявленному положению о конкурсе. Молодым специалистам предстоит выполнить теоретические и практические задания, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Главным призом для победителей конкурса станет поездка во Францию. Там они смогут посетить винодельческие предприятия, а также семинары и мастер-классы. Участие в конкурсе для специалистов бесплатное.
Стоит отметить, что, на сегодняшний день, «Молодая лоза» – единственная подобная площадка в России. Он позволяет молодым специалистам получать дополнительные навыки и знания.
ИСТОЧНИК KP.RU