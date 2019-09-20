2019-09-20T16:49:39+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора

Максимально понятно и просто материал изложен в видеороликах, записанных экспертами ВТБ
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-школу инвестора. На сайте ВТБ, посвященном брокерскому обслуживанию, заработал специальный раздел, где в удобном формате представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. Максимально понятно и просто материал изложен в видеороликах, записанных экспертами ВТБ.

Школа инвестора ВТБ Капитал Инвестиции позволяет получить полезную информацию, достаточную для того, чтобы сделать первые шаги на бирже, углубить и систематизировать свои знания, а также освоить ключевые особенности и приемы торговли.

«Интерес к инвестиционным продуктам в России сейчас активно растет. Доля вложений в ценные бумаги в портфеле сбережений населения сегодня составляет 16% и будет увеличиваться в дальнейшем. Наша цель – сделать процесс инвестирования средств максимально понятным, простым и удобным для простого человека. Поэтому мы и запустили Школу инвестора – здесь можно получить базовые знания, достаточные для начала работы на бирже. Параллельно мы активно развиваем свою инвестиционную платформу «ВТБ Мои Инвестиции», чтобы и начинающему пользователю было удобно и комфортно работать на рынке инвестиций», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» было запущено в июне 2018 года. Оно позволяет решить 99% инвестиционных задач клиентов и представляет собой полноценный торговый терминал. С его помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды – всего более 3500 инструментов.

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