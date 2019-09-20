2019-09-20T17:35:42+03:00
Общество

В Краснодаре многодетной семье подарили бесплатный проезд в общественном транспорте

Льготу им будут продлевать каждый месяц
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Стояновы за 20 лет супружеской жизни завели 14 детейСтояновы за 20 лет супружеской жизни завели 14 детей
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Многодетная семья Стояновых из Краснодара теперь сможет бесплатно ездить в общественном транспорте.

Ранее родители обратились в КТТУ за помощью в оплате своих путешествий по городу. Семья воспитывает 14 детишек, восемь из них учатся в школе, трое - в университете. Каждая поездка вылетает в копеечку, потому Стояновым сделали подарок.

- Все членам большой семьи мы вручили проездные. Продлевать льготу будут каждый месяц, таким образом каждый из Стояновых сможет ездить бесплатно в автобусах, троллейбусах и трамваях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в компании «Электронный билет Кубани».

Напомним, ранее сообщалось, что кубанские многодетные семьи получат землю с коммуникациями. На эти цели из регионального бюджета выделят более 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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