В Краснодаре появятся две новые ярмарки выходного дня
В Краснодаре заработают две новые ярмарки выходного дня. Они откроются 21 сентября и будут работать каждую субботу на улице Думенко, 13 и Бургасской, 31/1.
- Ярмарки рассчитаны на 40 и 50 торговых мест соответственно, - пояснили начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергей Бурлаков. - Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью у жителей и гостей города. Места на них мы предоставляем бесплатно.
На этих рыночках местные производители представляют свои продукты. И на каждой ярмарке работает ветеринарно-санитарный контроль, здесь также стоят контрольные весы, на которых можно взвесить товар.
А с 12 октября в Краснодаре заработают ярмарки по этим адресам:
- ул. им. Каляева, 198;
- ул. им. Дзержинского, 213;
- ул. Уральской, 168;
- ул. им. Евдокии Бершанской, 117;
- х. Ленина, ул. Огородной, 62;
- проспекту Чекистов, 9;
- ул. им. Буденного между ул. Красной и ул. Рашпилевской.
Таким образом ярмарок выходного дня в Краснодаре стало 14.
Уже работают те, которые находятся на улице Одесской, 48; ул. Восточно-Кругликовской, 26; ул. им. Невкипелого, 31; ул. им. Героя Яцкова, 13; ул. Зиповской, 34б; ул. им. Думенко, 13; ул. Бургасской, 31/1.
ИСТОЧНИК KP.RU