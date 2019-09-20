В Краснодаре появятся две новые ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-20T17:44:50+03:00

Их откроют в День города

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В Краснодаре заработают две новые ярмарки выходного дня. Они откроются 21 сентября и будут работать каждую субботу на улице Думенко, 13 и Бургасской, 31/1.

- Ярмарки рассчитаны на 40 и 50 торговых мест соответственно, - пояснили начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергей Бурлаков. - Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью у жителей и гостей города. Места на них мы предоставляем бесплатно.

На этих рыночках местные производители представляют свои продукты. И на каждой ярмарке работает ветеринарно-санитарный контроль, здесь также стоят контрольные весы, на которых можно взвесить товар.

А с 12 октября в Краснодаре заработают ярмарки по этим адресам:

- ул. им. Каляева, 198;

- ул. им. Дзержинского, 213;

- ул. Уральской, 168;

- ул. им. Евдокии Бершанской, 117;

- х. Ленина, ул. Огородной, 62;

- проспекту Чекистов, 9;

- ул. им. Буденного между ул. Красной и ул. Рашпилевской.

Таким образом ярмарок выходного дня в Краснодаре стало 14.

Уже работают те, которые находятся на улице Одесской, 48; ул. Восточно-Кругликовской, 26; ул. им. Невкипелого, 31; ул. им. Героя Яцкова, 13; ул. Зиповской, 34б; ул. им. Думенко, 13; ул. Бургасской, 31/1.

ИСТОЧНИК KP.RU